Oulai alla Fiorentina: un grande colpo ma anche poco rispetto

17/07/2026 | 23:25:50

La Fiorentina è da tempo sulle tracce di Oulai, centrocampista classe 2006 del Trabzonspor, per una trentina di milioni. E adesso si prepara a definire ogni dettaglio. L’anticipazione dell’operazione già chiusa è arrivata all’inizio di questa settimana da Lorenzo Lepore di spaceviola.com (noi citiamo sempre la fonte), lo stesso che poco fa ha pubblicato la foto della partenza del centrocampista destinazione Firenze (con arrivo nella notte a Bologna). È stata ribadita fino a due giorni fa dai più autorevoli telegiornali turchi. Il vice-presidente del Trabzonspor (senza fare il nome del club coinvolto) aveva parlato ieri di una trattativa ormai definita. Si parlava di voli prenotati, di scambio di documenti, eventuali e varie. C’è stato chi ha lanciato il nome e poi si è arenato. Adesso ci siamo. Per la cronaca, soltanto per la cronaca, la scorso 4 luglio la Fiorentina aveva smentito non soltanto la trattativa ma anche il semplice interesse. Il valore di Oulai non è in discussione, grande colpo. Su tutto il resto meglio evitare commenti, ben sotto l’abc dei canoni di reciproco rispetto.

Foto: Instagram Oulai