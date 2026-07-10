Ouahbi: “Francia? E’ stata migliore di noi. Ora vogliamo vincere la Coppa D’Africa”

10/07/2026 | 10:03:09

Dopo la sconfitta ai quarti di finale della Coppa del Mondo 2026 contro la Francia, il commissario tecnico del Marocco Mohamed Ouahbi è intervenuto in conferenza stampa ai microfoni dei giornalisti: “Eravamo, sinceramente, in difficoltà. La prima metà è stata molto complicata, la Francia dominava il pallone. Avevamo problemi, quando avevamo il pallone la transizione non era abbastanza fluida. Io volevo dare nuova vita alla partita e per questo ho fatto i cambi. Nella seconda metà abbiamo fatto meglio, abbiamo avuto il possesso palla. Avevamo di fronte una grandissima squadra. Mi sarebbe piaciuto vedere il finale di gara se la Francia non avesse segnato il primo gol. La selezione francese è affascinante. Hanno giocato le ultime due finali, la sua federazione lavora molto bene, ha enorme talento. Ha giocatori che si sforzano ed è ciò che fa la differenza. Il piano partita? Sapevamo di dovere fare di più che potevamo, ma è chiaro che oggi la Francia è stata migliore. Chissà che non potremo eliminarli fra quattro anni. Futuro? Abbiamo una Coppa d’Africa che arriva prima del 2030 e vogliamo prepararci per vincerla. Quando sei in una competizione del genere… Abbiamo tanti giocatori forti, giovani, che ci hanno permesso di arrivare al quarto di finale. Siamo tranquilli, vogliamo crescere”.

Foto: Instagram Ouahbi