Ottimo Milan, super Cisse (tripletta). A segno anche Ramos: 4-0 a Salisburgo. Espulso Terracciano

15/10/2026 | 20:35:54

Il Milan riprende il suo percorso in Europa League nel migliore dei modi, vincendo per 4-0 in casa del Salisburgo. Gli austriaci si trovano subito in difficoltà e subiscono la prima rete del match dopo appena 15 minuti dal calcio d’inizio, con Cisse a segno. Al 33′ il Milan raddoppia ancora con Cisse, che firma così la doppietta personale e permette ai rossoneri di chiudere il primo tempo in vantaggio per 2-0.

Il secondo tempo segue la falsariga del primo e Cisse non impiega molto a completare la sua tripletta personale, segnando al 49′. I padroni di casa continuano a faticare a entrare in partita e hanno difficoltà nel creare occasioni da gol. Il Milan approfitta ancora una volta della propria superiorità e trova la rete del definitivo 4-0 al 72′ con Ramos, che chiude i conti in una partita dominata dalla squadra rossonera. All’84’ viene espulso Terracciano per aver spinto al limite dell’area Schmid durante un contropiede avversario.

Foto: X Milan