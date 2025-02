Ottavi di finale Champions League: l’Inter pesca il Feyenoord

Una settimana difficile per le italiane che, una dopo l’altra, sono uscite dalla Champions League. L’unica rimasta, almeno per il momento, all’interno della competizione è l’Inter che, negli ottavi di finale, dovrà vedersela contro il Feyenoord. Dunque, le urne hanno dato il loro verdetto, con i nerazzurri che sperano di non commettere gli stessi errori del Milan contro la compagine olandese. La Beneamata, dunque, avrà l’arduo compito di continuare a portare avanti la bandiera italiana in una competizione dove è rimasta da sola. Le gare di andata e di ritorno si giocheranno rispettivamente il 4/5 marzo e l’11/12 marzo.

FOTO: sito ufficiale Inter