Otamendi: “Felice di rimanere un altro anno al Benfica”

29/06/2025 | 10:05:46

Otamendi ha parlato del suo rinnovo con il Benfica, le parole del difensore dopo il ko con il Chelsea in zona mista: “Come tutte le sconfitte, è complicato, difficile e triste, perché volevamo andare avanti. È il calcio. Abbiamo avuto occasioni, anche loro. Con un uomo in meno è ancora più complicato, ma non abbiamo mai smesso di cercare il risultato e di provare a resistere. Sono felice, perché sono in un grande club. Non è mai stato un problema, era solo questione di tempo. Il mio obiettivo era essere concentrato su questa competizione. Più che felice di restare un altro anno al Benfica”

Foto: Otamendi Instagram