Otamendi amaro: “Qualificazione persa all’andata. In vantaggio di un uomo abbiamo perso”

Nicolas Otamendi, capitano del Benfica, ha parlato a Record dopo la sconfitta in casa del Barcellona e l’eliminazione dalla Champions.

Queste le sue parole: “Siamo stati eliminati, avevamo il sogno di andare avanti in Champions League, per arrivare in finale. Purtroppo non siamo riusciti a risolvere la sfida in casa, dove ci è mancato il gol. Oggi il Barcellona ha creato più occasioni, e anche noi ne abbiamo avute verso la fine. Ma dobbiamo continuare a lavorare. Nel weekend c’è una partita di campionato. Dobbiamo continuare a competere fino alla fine. Ora dobbiamo pensare ai prossimi obiettivi e il campionato sta arrivando. Ora è il momento di riposare, recuperare”.

Otamendi poi non nasconde la sua tristezza: “C’è un sapore amaro, in casa avremmo dovuto fare la differenza. Se perdi con il vantaggio di un uomo, non va bene. Avremmo dovuto fare un gol per venire qui a competere. Abbiamo lottato, hanno molti giocatori bravi, hanno segnato. Siamo comunque riusciti a ottenere un pareggio, ma poi abbiamo subito altri gol e siamo stati eliminati”.

Foto: X Benfica