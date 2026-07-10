Oso, Belghali, Dodo e non solo: i giochi di fascia Fiorentina

10/07/2026 | 23:20:20

La Fiorentina adesso deve pensare alle fasce difensiva, considerato che Parisi ne avrà a lungo per infortunio, Gosens prima o poi lascerà mentre sulla corsia destra Dodo e Fortini sono in scadenza di contratto. Ci sono stati dialoghi con il Siviglia sia per Juanlu Sanchez che per Oso. Quest’ultimo è un obiettivo concreto, 2003 dal buon rendimento e una clausola da 20 milioni: c’è concorrenza, ma i viola stanno lavorando per abbassare la cifra. Per Nuno Tavares, come già raccontato, c’è stato un sondaggio ma fin qui senza approfondimenti con la Lazio. Per la fascia destra è stato proposto Norton-Cuffy, mentre Belghali del Verona (ne abbiamo già parlato) può essere un profilo apprezzato, ma fin qui nessun contatto tra i club. Quanto a Dodo, ricordiamo la nostra anticipazione: è un nome caldo nella lista del Napoli, ma prima gli azzurri devono pensare agli esuberi. Per Fortini è stata respinta una proposta da 5 milioni più bonus del Torino, ci saranno valutazioni su eventuali altre offerte.

foto sito siviglia