Osimhen: “Tra me e il Galatasaray c’è rispetto reciproco. Qui mi sento profondamente amato”

17/06/2026 | 12:25:29

L’attaccante del Galatasaray Victor Osimhen, ha concesso un’intervista al quotidiano turco Fanatik. Queste le sue parole:

“Tra me e il Galatasaray c’è un rispetto reciproco. Un affetto che non viene dimostrato solo a me, ma anche alla mia famiglia, ai miei amici e a tutto il mio entourage. Ogni mattina mi sveglio e ringrazio Dio, andando all’allenamento con il sorriso sulle labbra. Quando indosso la maglia del Galatasaray gioco sempre con il cuore e con l’anima. Sono felice qui; fino ad ora tutto sta andando per il verso giusto, la mia famiglia sta bene e io sto bene. Mi trovo in un club dove mi sento profondamente amato. Amo questa città, questo club e tutte le persone che mi circondano giorno dopo giorno. Vedremo cosa succederà in futuro, ma al momento la mia unica realtà è la felicità al Galatasaray, e continuo a percorrere la mia strada qui”.

Foto: Instagram Galatasaray