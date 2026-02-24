Osimhen: “Giocare nella Juventus sarebbe un privilegio, in passato ci sono stati ostacoli nella trattativa”

24/02/2026 | 19:23:47

Victor Osimhen ha parlato in conferenza stampa presentando la partita contro la Juventus: “Sappiamo che è uno dei club più importanti, hanno qualità. Non vogliamo arrivare con superiorità e sottovalutarli. Sarà una notte molto lunga. Abbiamo tanti giocatori di esperienza in grado di affrontare tante circostanze. Siamo pronti ad affrontare questa partita, vogliamo giocare, impegnarci come all’andata. Non sarà facile per loro vista l’andata ma vogliamo combattere e abbiamo un desiderio forte di vincere. Non riesco a segnare effettivamente ma faccio comunque assist, cerco di dare il mio contributo. Non importa se non riesco a fare gol ma è importante aiutare la squadra. Non riguarda solo Osimhen ma più in generale il Galatasaray. La Juventus è uno dei club più importanti, sono ricchi di storia e hanno un sacco di leggende che han giocato per questo club. Quando mi hanno parlato all’epoca ero desideroso di venire prima che si presentasse il Galatasaray, c’erano un po’ di ostacoli. Questo trasferimento poi non si è realizzato ma se ci saranno opportunità in futuro ci sono diversi club in cui mi piacerebbe giocare. Giocare qui sarebbe un privilegio, per un giocatore è l’ideale. Ma sono felice nel club in cui sono, amo moltissimo il Galatasaray. Per il futuro non so cosa potrà accadere. Il 90% dei calciatori al mondo vorrebbe giocare nella Juventus”. Vi avevamo raccontato da marzo in esclusiva che Osimhen, nella scorsa primavera, era il principale obiettivo per l’attacco della Juventus: contatti finti e disponibilità del diretto interessato. Poi il ribaltone interno della Juve ha comportato obiettivi diversi e difficoltà nell’arrivare all’attaccante nigeriano, al punto che la Juve non è riuscita ad avanzare nella trattativa, una situazione che ha favorito l’inserimento del Galatasaray.



Foto: Instagram Galatasaray