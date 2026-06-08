Origi si ritira a 31 anni: “Ho realizzato i sogni che avevo da bambino”

08/06/2026 | 17:15:55

L’ex Milan Divock Origi annuncia il ritiro a 31 anni, le parole dell’attaccante sui social: “Ho realizzato i miei sogni d’infanzia giocando sui palcoscenici più grandi e vincendo i trofei più importanti. A tutti i club, a tutti gli allenatori e ai compagni di squadra che mi sono stati accanto, dico grazie. Mi avete plasmato in modi che vanno ben oltre il campo. La missione è completata, ora passo alla prossima”.

foto x milan