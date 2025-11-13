Orgoglio Chivu: i fatti per un’Inter da corsa

Christian Chivu avrebbe dovuto replicare a un avvio di stagione complicato con tre ko in campionato. Adesso l’orgoglio è quello di un allenatore che alle parole ha risposto con i fatti, l’unica cosa che conta e che serve. Malgrado tre sconfitte (troppe) l’Inter ha riconquistato la vetta della classifica in campionato, sia pure in condominio con la Roma. E in Champions ha una marcia trionfale: quattro partite, quattro vittorie e un solo gol al passivo. Chivu ha ritardato il processo di inserimento di qualche nuovo acquisto con un minutaggio probabilmente troppo basso, ma anche questa situazione era stata messa in preventivo. Chivu era subentrato al totem Inzaghi, ma può migliorare i risultati del predecessore, vincere lo scudetto al primo tentativo dopo aver trasmesso una filosofia già diversa rispetto a chi lo ha preceduto. Intanto, cancella le parole e preferisce i fatti.

Foto: sito Inter.

