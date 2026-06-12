Ora è ufficiale: Tony D’Amico nuovo ds della Roma
12/06/2026 | 17:23:49
Come anticipato, arriva l’ufficialità. La Roma ha annunciato il nuovo ds, ovvero Tony D’Amico.
La nota: “L’AS Roma è lieta di comunicare che a far data dal 1° luglio Tony D’Amico assumerà la carica di Direttore Sportivo del Club. Nella corrente stagione sportiva il ruolo di Direttore Sportivo sarà ricoperto ad interim da Maurizio Lombardo. D’Amico arriverà a Roma dopo quattro stagioni con l’Atalanta ricche di soddisfazioni sportive. La Proprietà augura a Tony il meglio per questa nuova avventura nel nostro Club! Benvenuto a Roma!”.
Foto: sito Roma