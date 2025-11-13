Ora è ufficiale: Summa torna alla Reggina

13/11/2025 | 17:39:40

Come anticipato c’è l’ufficialità. AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del portiere Gianmarco Summa, che si lega al club fino al termine della stagione con opzione di rinnovo. Classe 2006, cresciuto nel settore giovanile del Torino, Summa approda alla Reggina nella stagione 2023/24, dove prende parte a diversi campionati giovanili. Successivamente veste le maglie di Lucchese e Fidelis Andria, proseguendo il proprio percorso di crescita. Alla Reggina ritrova il preparatore dei portieri Stefano Pergolizzi e il collega di reparto Antonio Lagonigro, con cui aveva condiviso l’esperienza nel campionato Primavera. Indosserà la maglia n. 30.

Foto: sito Reggina