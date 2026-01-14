Ora è ufficiale: Robinio Vaz nuovo giocatore della Roma

14/01/2026 | 21:20:43

La Roma annuncia Robinio Vaz: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto a titolo definitivo di Robinio Vaz dal Marsiglia. Il calciatore ha sottoscritto un contratto fino al 2030. Nato a Mantes-la-Jolie il 17 febbraio 2007, muove i primi passi nel calcio tra il Mantes e il Sochaux, prima di venire acquistato dal Marsiglia nel 2024. Con la squadra di De Zerbi esordisce in prima squadra il 14 gennaio 2025 nella gara di Coppa di Francia contro il Lille. Da quel momento diventa a tutti gli effetti uno degli attaccanti della rosa di prima squadra giocando anche in Ligue 1 e in Champions League, mettendo a referto 22 presenze complessive e 4 gol, confermandosi uno dei migliori talenti transalpini under 20. Ha scelto la maglia numero 78. Benvenuto a Roma, Robinio!”. Operazione da circa 25 milioni, come vi abbiamo raccontato.

foto sito roma