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Ora è ufficiale: Perin è il nuovo portiere del Palermo

26/08/2026 | 09:40:24

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Il Palermo mette a segno un colpo da 90. Dopo una trattativa nata a sorpresa, svelata da Gianluigi Longari il 18 agosto, il club rosanero ha ufficializzato l’arrivo dalla Juventus di Mattia Perin. Il portiere di Latina sostituirà l’infortunato Joronen.

Il comunicato dei siciliani: “Il Palermo FC comunica di aver acquisito dalla Juventus FC le prestazioni sportive di Mattia Perin.

Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo legandosi al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale.

A Mattia il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.

Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 19.00, Mattia Perin saluterà per la prima volta i tifosi rosanero che si raduneranno nel piazzale dello Stadio Renzo Barbera”.

Foto: Sito Palermo