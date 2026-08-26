Ora è ufficiale: Perin è il nuovo portiere del Palermo
26/08/2026 | 09:40:24
Il Palermo mette a segno un colpo da 90. Dopo una trattativa nata a sorpresa, svelata da Gianluigi Longari il 18 agosto, il club rosanero ha ufficializzato l’arrivo dalla Juventus di Mattia Perin. Il portiere di Latina sostituirà l’infortunato Joronen.
Il comunicato dei siciliani: “Il Palermo FC comunica di aver acquisito dalla Juventus FC le prestazioni sportive di Mattia Perin.
Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo legandosi al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale.
A Mattia il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.
Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 19.00, Mattia Perin saluterà per la prima volta i tifosi rosanero che si raduneranno nel piazzale dello Stadio Renzo Barbera”.
Foto: Sito Palermo