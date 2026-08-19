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Ora è ufficiale: Omar Fayed è un calciatore del Frosinone

19/08/2026 | 18:08:06

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Il Frosinone ha annunciato di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Omar Fayed.
Ecco il comunicato:
“Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Fenerbahçe Spor Kulübü per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Omar Fayed Abdelwahab ElRakhawy. Il difensore, classe 2003, arriva a titolo definitivo. La durata del contratto sarà di quattro anni”.
Foto: X Frosinone