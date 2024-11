Taranto, Michele Cazzarò sarà in panchina contro il Benevento. Il comunicato

Il comunicato del club:

Accordo contrattuale raggiunto con Michele Cazzarò nel ruolo di allenatore della Prima Squadra per il match di sabato contro il Benevento



Apex Global Capital LLC e Taranto FC 1927 annunciano che è stato raggiunto un accordo contrattuale con Michele Cazzarò per ricoprire il ruolo di allenatore della Prima Squadra. Sarà lui a guidare la squadra, nella prossima partita casalinga contro il Benevento (16ª giornata del girone di andata), in programma sabato (23 novembre) pomeriggio (alle 15:00), allo Stadio “Erasmo Iacovone”.

Auguriamo a Michele il meglio per il suo nuovo incarico e lo ringraziamo per la sua disponibilità, il suo impegno e l’amore per la maglia e per i colori rossoblù.

