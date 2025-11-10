Ora è ufficiale: l’Atalanta esonera Juric

10/11/2025 | 17:00:59

Come anticipato, arriva l’ufficialità. Ivan Juric non è più l’allenatore dell’Atalanta. Con un comunicato stampa sul proprio sito ufficiale, il club bergamasco ha reso noto che il tecnico croato è stato esonerato.

Questa la nota: “Atalanta BC comunica che Ivan Juric è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić e Michele Orecchio. Atalanta BC ringrazia Ivan Jurić e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro”.

Per la successione è pronto Raffaele Palladino.