Ora è ufficiale: Kambwala è un nuovo giocatore del Como

26/08/2026 | 11:32:49

Willy Kambwala, come vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni, era un obiettivo della dirigenza del Como. Il difensore congolese arriva in prestito con diritto di riscatto dal Villarreal.

Il comunicato del Como: “Il Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio in prestito del difensore centrale Willy Kambwala dal Villarreal CF fino al termine della stagione 2026/27, con opzione di acquisto a titolo definitivo.

Kambwala ha cominciato il suo percorso giovanile in Francia, all’FC Sochaux, prima di unirsi al settore giovanile del Manchester United nel 2020.

Ha fatto il suo debutto da professionista con il Manchester United nel dicembre 2023 contro il West Ham in un percorso che l’ha visto collezionare dieci presenze nella stagione 2023/24, di cui otto in Premier League. È stato inoltre parte della squadra che ha vinto l’FA Cup in quella stagione.

Kambwala è passato al Villarreal nell’estate del 2024, totalizzando 21 presenze tra La Liga e Copa del Rey nella sua prima stagione in Spagna, con il club che ha ottenuto il quinto posto, qualificandosi in UEFA Champions League.

L’allenatore del Como 1907, Cesc Fàbregas, ha dichiarato: “Willy è un difensore giovane con grandi qualità. È rapido, forte fisicamente e a suo agio difendendo lo spazio, ma ha anche la personalità e il desiderio di voler continuare a migliorare. Ha già giocato in Inghilterra e in Spagna e crediamo che il nostro ambiente lo possa aiutare a fare un ulteriore passo in avanti. Siamo molto felici di averlo qui a Como”.

Sul suo arrivo a Como, Willy ha commentato: “Sono molto felice di essere qui, in questo grande club e in questa magnifica città. Percepisco l’ambizione della società e ora non vedo l’ora di mettermi al lavoro. La mia mentalità è quella di non arrendermi mai e farò di tutto per rendere orgogliosi sia il club che i tifosi”.

Foto: Sito Como