Ora è ufficiale: il Catanzaro esonera Gorgone

24/10/2026 | 20:11:37

Il Catanzaro ha esonerato Gorgone, il comunicato ufficiale: “US Catanzaro 1929 comunica di aver sollevato Giorgio Gorgone dall’incarico di allenatore della prima squadra. La decisione riguarda anche i componenti del suo staff tecnico: Emiliano Testini, Patrizio Ianni, Giorgio Santarelli e Simone Angeli. La società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per il lavoro svolto in questi mesi e comunica che nelle prossime ore sarà reso noto il nome del nuovo allenatore”.

foto sito catanzaro