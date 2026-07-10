Ora è ufficiale: François Modesto lascia la Juventus

Modesto lascia ufficialmente la Juventus. Risoluzione consensuale tra il club bianconero e l’ormai ex direttore tecnico. L’annuncio della società: “Juventus comunica di aver raggiunto un accordo consensuale con François Modesto per la risoluzione del proprio incarico di Direttore Tecnico, con efficacia a partire da oggi. Il Club desidera ringraziare François per l’impegno e la professionalità dimostrati nel corso della sua collaborazione, e gli augura il migliore futuro professionale e personale“.