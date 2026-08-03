Ora è ufficiale: Foggia, arriva Panico dall’Avellino
03/08/2026 | 20:55:38
Come anticipato, ora è ufficiale. Il Foggia ha ingaggiato Giuseppe Panico dall’Avellino.
La nota ufficiale di cessione del club irpino: “L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Calcio Foggia 1920 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Panico. Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto durante il suo percorso in biancoverde e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”.
Foto: sito Avellino