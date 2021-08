Ora è ufficiale: Ciciretti lascia il Napoli e riparte del Pordenone

Ora è ufficiale: Amatto Ciciretti è un nuovo giocatore del Pordenone. Come vi avevamo raccontato il 30 luglio, l’affare era prossimo alla conclusione. Per l”attaccante si tratta di una nuova occasione di riscatto. Il classe 1993 lascia il Napoli e si lega al a titolo definitivo con il Pordenone siglando un contratto triennale.

Questa la nota del club neroverde:

“Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio dell’attaccante Amato Ciciretti. Il calciatore, classe ’93, arriva a titolo definitivo dal Napoli e si è legato al Club neroverde con un contratto triennale, fino a giugno 2024.

Ciciretti è un calciatore dotato di classe cristallina e notevoli doti balistiche, grande duttilità (è impiegabile da trequartista oppure da esterno offensivo) ed esperienza. In Serie B vanta 104 presenze, con 16 reti e 17 assist. Con il Benevento (doppia promozione dalla C alla A, categoria in cui ha segnato il primo gol di sempre del club) è stato protagonista anche nella massima serie, con 12 presenze e 2 reti.

Nella scorsa annata il nuovo giocatore del Pordenone ha giocato in B con il ChievoVerona, mentre in precedenza ha vestito, tra B e A, le maglie – oltre del Benevento – di Empoli, Ascoli e Parma“.

