Ora è ufficiale: Bisoli è il nuovo allenatore della Pistoiese

07/07/2026 | 19:19:51

Come anticipato in esclusiva, arriva l’ufficialità. Pierpaolo Bisoli è il nuovo allenatore della Pistoiese.

La nota del club toscano: “La FC Pistoiese è lieta di annunciare Pierpaolo Bisoli come nuovo allenatore responsabile della prima squadra. Tecnico di immensa esperienza e carisma, già conoscitore dell’ambiente arancione dati i trascorsi al Melani da calciatore, Bisoli torna a Pistoia come tecnico dall’incredibile curriculum, fatto di più di 580 panchine tra Serie A, Serie B e Serie C. Nato a Porretta Terme il 20 novembre 1966, Bisoli inizia la sua avventura in panchina come vice allenatore di Dino Zoff alla Fiorentina, dopo aver chiuso la carriera da calciatore nel 2003 e aver indossato anche la maglia della Pistoiese dal 1984 al 1987 e poi nella stagione 2001-2002. La sua prima esperienza da primo allenatore risale alla stagione 2005-2006 al Prato, in Serie C2, dove resterà fino al 2007, anno in cui passa al Foligno. Nel 2008 arriva la chiamata del Cesena, squadra con la quale porta a compimento una straordinaria doppia promozione dalla Serie C alla Serie B e dalla Serie B alla Serie A, 19 anni dopo l’ultima volta dei bianconeri di Romagna nella massima serie. Lasciata Cesena, Bisoli siede sulla panchina del Cagliari dal 2009 al 2011 e del Bologna nel 2011-2012, prima di fare ritorno proprio al Manuzzi, dove resterà fino alla stagione 2014-2015 dopo aver centrato una salvezza in Serie B e un’altra splendida promozione in Serie A. Nella stagione 2015-2016 allena il Perugia, per poi spostarsi a Vicenza nel 2016-2017 e poi a Padova. Bisoli riesce a riportare i biancoscudati in Serie B al termine della stagione 2017-2018 con un primo posto mai messo in discussione nel girone B di Serie C. Nel marzo del 2020 firma per la Cremonese, restando in Lombardia fino all’anno seguente, dopo aver garantito ai grigiorossi la permanenza in Serie B. Dopo una breve parentesi a Cosenza, nella quale riesce a salvare i calabresi dopo un’incredibile rincorsa culminata con la vittoria ai danni del Vicenza ai play-out, arriva nel 2022 la chiamata del Südtirol appena promosso in cadetteria. Gli altoatesini, sotto la sua guida, inanellano una serie di risultati che li fa volare addirittura in zona play-off. Dopo aver superato contro ogni pronostico la Reggina, Bisoli e i suoi si devono arrendere al Bari solo per questioni di miglior piazzamento nella regular season. Bisoli rimane a Bolzano fino al 2023, mentre l’anno successivo allena il Modena. Le sue esperienze più recenti da allenatore sono state sempre in Serie B, a Brescia e a Reggio Emilia, allenando la Reggiana fino alla fine della passata stagione. Allenatore carismatico, Bisoli vanta un pedigree eccezionale fatto di promozioni (tra tutte il doppio salto dalla C alla A con il Cesena e dalla C alla B con il Padova), salvezze miracolose (Südtirol, Cosenza e Perugia in Serie B e Bologna in Serie A, con i felsinei sfavoriti anche da penalizzazione), e storiche cavalcate play-off battagliando alla pari contro squadre sulla carta più attrezzate. Un profilo di caratura straordinaria, pronto adesso a infiammare il pubblico del Melani dall’alto delle sue 581 panchine ufficiali di cui 31 in Serie A, 348 in Serie B (play-off e play-out compresi), 173 in Serie C e 21 in Coppa Italia, con 200 vittorie conquistate e 647 reti realizzate dalle sue squadre. Bentornato in orange, mister!

Foto: sito Pistoiese