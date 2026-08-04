Ora è ufficiale: Bari, dall’Avellino arriva Tribuzzi

04/08/2026 | 11:51:35

Come anticipato, arriva l’ufficialità. SSC Bari comunica di aver acquisito dall’US Avellino 1912, con la formula del prestito con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessio Tribuzzi (19.11.98, Roma); l’esterno si unirà al gruppo biancorosso per mettersi da subito a disposizione di mister Rastelli.

Prodotto delle giovanili della Roma, nel ’15 si trasferisce al Frosinone dopo una breve parentesi all’Atletico 2000. Nella stagione ’17-’18 gioca in prestito al Latina (33 pres. e 2 gol), prima di passare all’Avellino (58 pres, 14 gol e 14 assist) con cui vince la scudetto Serie D e ottie la promozione in Serie C. Con la maglia del Frosinone arriva a giocare in B collezionando in tre stagioni 69 presenze condite da 1 gol e 7 assist, quindi veste la maglia del Crotone (76 pres., 6 reti) prima di tornare all’Avellino dove vince il Girone C Lega Pro nella stagione ’24-’25, ripetendosi lo scorso anno con la maglia del Vicenza (30 pres., 1 gol, 7 assist), assoluto dominatore del Girone A. Benvenuto Alessio.

⚪️ Benvenuto Alessio Tribuzzi !

L’esterno classe ‘98 arriva in prestito con diritto di riscatto

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Foto: X Bari