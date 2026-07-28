Ora è ufficiale: Alma è un nuovo giocatore della Reggina

28/07/2026 | 10:58:17

Come anticipato il 20 luglio scorso, Giuliano Alma, classe ’93, si accasa alla Reggina dopo l’ultima grande annata a Barletta.

Ecco il comunicato ufficiale dei calabresi: “AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuliano Vincenzo Alma.

Il classe 1993 nativo di Niscemi è reduce dall’esperienza di Barletta, laddove da gennaio in poi ha contribuito alla clamorosa rimonta in classifica dei biancorossi, promossi in Serie C a fine stagione. Nel proprio palmares, vanta la vittoria del campionato di serie D anche nelle fila di Siracusa (2024/2025) e Turris (2019/2020).

Circa trecento presenze tra serie D e serie C, settantasette reti realizzate e tre promozioni: un biglietto da visita eloquente per un autentico jolly d’attacco, che può essere impiegato sia come ala che come esterno offensivo.

A Giuliano un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto”.

Foto: Sito Reggina