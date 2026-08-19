Ora è anche ufficiale: Vasile Mogos è un nuovo calciatore del Bari

19/08/2026 | 17:15:48

Come vi avevamo anticipato due giorni fa, il Bari ha annunciato di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Vasile Mogos.

Ecco il comunicato:

“SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Vasile Mogoș (31.10.1992, Vaslui, Romania); il terzino rumeno ha firmato un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo e sarà da subito a disposizione di mister Rastelli.

Giunto giovanissimo in Italia, cresce nel settore giovanile dell’Asti e con i biancorossi arriva a 16 anni in Prima Squadra, partecipando al campionato di Eccellenza. Dopo l’esperienza in D al Real Vicenza, fa il suo esordio tra i professionisti con la maglia del Delta Porto Tolle. Tra il ’14 e il 17 totalizza 84 presenze e 12 reti in Lega Pro con le maglie di Lumezzane prima e Reggiana poi, prima di approdare in Serie B all’Ascoli. Nelle Marche gioca due anni totalizzando 50 partite impreziosite da 8 assist, quindi passa alla Cremonese nel ’18-’19 incrociando la sua strada con quella di mister Rastelli; dopo 65 gettoni e 7 gol in grigiorosso, si trasferisce al Chievo Verona (37 pres., 4 gol), quindi al Crotone (46 pres., 4 gol) fino al ’22. Lascia l’Italia per tornare in Patria, al Cluj dove totalizza 62 gettoni, 2 gol e conquista una Coppa di Romania. Nella passata stagione, con la maglia della Universitatea Craiova, centra un incredibile double vincendo campionato e coppa nazionale. Ha vestito per 8 volte la maglia della Nazionale rumena, l’ultima volta agli Europei del ’24.

Benvenuto Vasile !”.

Foto: sito Bari