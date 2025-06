Ora è anche ufficiale: Stroppa nuovo tecnico del Venezia

26/06/2025 | 19:26:41

Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, Giovanni Stroppa è il nuovo allenatore del Venezia. C’è il comunicato ufficiale del club lagunare: “Il Venezia FC comunica di aver affidato a Giovanni Stroppa l’incarico di allenatore della prima squadra. Stroppa ha firmato un contratto annuale fino al termine della stagione 2025/26 con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A”.

Foto: sito Venezia