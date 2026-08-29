Ora è anche ufficiale: Sebastiano Esposito al Sassuolo

29/08/2026 | 15:53:39

Come raccontato nell’esclusiva del 24 agosto, c’è l’ufficialità. Il Sassuolo ha il nuovo attaccante, si tratta di Sebastiano Esposito che arriva dal Cagliari.

Il comunicato: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito dal Cagliari le prestazioni sportive del calciatore Sebastiano Esposito (attaccante, 2002), con la formula del prestito con diritto di opzione fino al 30 giugno 2027.

Originario di Castellammare di Stabia, Sebastiano cresce con padre ex calciatore: ancora piccolissimo, Esposito comincia con il calcio al Club Napoli con i fratelli, ma quando nel 2011 la famiglia si trasferisce trascorre tre anni nel settore giovanile del Brescia.

Il passaggio alle giovanili dell’Inter arriva nel 2014, e Sebastiano si mette in mostra in categorie superiori alla sua tanto da esordire in Primavera a 16 anni. A marzo del 2019 debutta con la prima squadra in Europa League, rendendolo il più giovane debuttante in una competizione europea per il club. L’annata 2019/2020 la trascorre con i grandi, esordendo prima in Champions League (il più giovane nella storia dell’Inter in questa coppa) e dopo 3 giorni in Serie A, diventando il primo 2002 del campionato. La titolarità arriva il 21 dicembre 2019, a San Siro contro il Genoa, e Sebastiano trova anche la prima rete.

Nell’annata 20/21 passa in prestito alla Spal in Serie B, 10 presenze e un gol, e da gennaio al Venezia, con cui segna 2 volte e viene promosso in Serie A. L’anno successivo Esposito è in prestito al Basilea, 34 presenze e 7 gol tra cui uno in Conference League, poi nel 22/23 all’Anderlecht, ma dopo 21 gare e 2 reti si trasferisce a Bari nel mercato invernale, e segna all’esordio. Dopo 15 presenze totali, 4 gol e 2 assist, va in prestito alla Sampdoria, e in 23 partite segna 6 volte, trovando anche 6 assist. Nel 2024 Sebastiano torna in Serie A, all’Empoli: dopo il gol all’esordio in Coppa Italia, segna altre 9 volte in 37 presenze. A fine prestito partecipa con l’Inter al Mondiale per Club prima di trasferirsi al Cagliari con diritto di opzione in caso di salvezza, a cui contribuisce con 8 gol e 6 assist, segnando la sua prima rete contro il Sassuolo nella vittoria neroverde in Sardegna.

Tra le file della Nazionale Azzurra già dall’Under 16, nelle giovanili Esposito registra 52 presenze, segnando 26 reti, conquistando il secondo posto all’Europeo Under 17 nel 2019. Da tutta la famiglia neroverde, benvenuto Sebastiano!”.

Foto: X Sassuolo