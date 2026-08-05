Ora è anche ufficiale: Reis nuovo calciatore della Reggina

05/08/2026 | 16:56:11

Come vi abbiamo anticipato poche ore fa, Reis è diventato un nuovo calciatore della Reggina. Il comunicato: “AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matheus Reis Daquinto. L’attaccante italo brasiliano, nativo di Dourados, ha iniziato il proprio percorso in Italia dopo l’esperienza con i brasiliani del Votuporanguense. Messosi in luce nella primavera del Lecco e nella prima squadra del Locri (con i lombardi ha raggiunto la doppia cifra), la scorsa stagione è approdato al Savoia dopo una brevissima parentesi in quel di Messina. Nelle fila dei campani, il classe 2004 ha ottenuto la promozione in C, collezionando ventitré presenze e realizzando due reti. A Matheus un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto”.

foto sito reggina