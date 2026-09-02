Ora è anche ufficiale: Pecchia nuovo allenatore della Cremonese

02/09/2026 | 16:46:13

La Cremonese ha deciso di esonerare Marco Giampaolo dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Parma e due sconfitte nelle prime due giornate di campionato. Al suo posto arriva Fabio Pecchia, come raccontato questa mattina.

“U.S. Cremonese comunica di aver affidato a Fabio Pecchia la guida tecnica della prima squadra.

Classe 1973, il tecnico torna sulla panchina grigiorossa dopo l’esperienza maturata tra le stagioni 2020/21 e 2021/22, nel corso delle quali ha guidato la Cremo 60 volte e conquistato, al termine della seconda annata, la promozione in Serie A.

Nel corso della sua carriera, l’allenatore ha totalizzato 189 panchine in Serie B e 63 nel massimo campionato italiano.

La Società e la Proprietà danno il bentornato a mister Pecchia e al suo staff, augurando loro buon lavoro e le migliori soddisfazioni per il prosieguo della stagione”.

Foto: Sito Cremonese