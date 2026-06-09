Ora è anche ufficiale: Palladino non è più l’allenatore dell’Atalanta

09/06/2026 | 16:35:50

Era nell’aria da tempo e ora è anche ufficiale, le strade dell’Atalanta e Palladino si separano, ecco il comunicato del club: “Atalanta BC comunica che Raffaele Palladino è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Stefano Citterio, Federico Peluso, Fabio Corabi, Nicola Riva, Mattia Casella, Andrea Ramponi e Andrea Berti. Atalanta BC ringrazia Raffaele Palladino e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro”.

Foto: X Atalanta