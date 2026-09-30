Ora è anche ufficiale: Pagliuca è il nuovo allenatore della Carrarese
30/09/2026 | 11:05:04
Come vi abbiamo raccontato lo scorso 26 settembre, Guido Pagliuca, dopo l’esonero rimediato alla guida dell’Empoli, era il primo obiettivo della Carrarese. Ora è anche ufficiale.
Il comunicato della Carrarese: “Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver affidato a Guido Pagliuca la guida tecnica della Prima Squadra.
L’allenatore toscano ha sottoscritto un contratto biennale sino al 30 giugno 2028.
In carriera, dopo le due esperienze in Serie C alla guida di Lucchese e Siena, si contano ben 50 presenze in Serie B sulle panchine di Juve Stabia e Empoli, e la soddisfazione della conquista dello storico traguardo dei playoff sulla panchina dei campani nella stagione 2024/2025.
Insieme al nuovo allenatore, entreranno a far parte dello staff tecnico anche Bruno Loureiro Batista, nuovo Allenatore in Seconda; Riccardo Carbone, Match Analyst e Daniele Deoma, che sarà Coordinatore dello Staff Tecnico/Sportivo dell’area tecnica.
Di seguito la nuova composizione dello Staff Tecnico della Prima Squadra:
- Allenatore Responsabile – Guido Pagliuca
- Allenatore in Seconda – Bruno Loureiro Batista
- Match Analyst – Riccardo Carbone
- Collaboratore Tecnico – Nicholas Lazzari
- Allenatore dei Portieri – Fabio Ronzani
- Collaboratore Tecnico – Matteo Della Bartolomea
- Preparatore Atletico – Michele Balloni
- Recupero Infortunati – Ennio Belli
- Coordinatore Staff Tecnico/Sportivo dell’Area Tecnica – Daniele Deoma
Mister Pagliuca condurrà, nella mattina di oggi, il primo allenamento”.
Foto: Sito Carrarese