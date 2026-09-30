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Ora è anche ufficiale: Pagliuca è il nuovo allenatore della Carrarese

30/09/2026 | 11:05:04

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Come vi abbiamo raccontato lo scorso 26 settembre, Guido Pagliuca, dopo l’esonero rimediato alla guida dell’Empoli, era il primo obiettivo della Carrarese. Ora è anche ufficiale.

Il comunicato della Carrarese: “Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver affidato a Guido Pagliuca la guida tecnica della Prima Squadra.
L’allenatore toscano ha sottoscritto un contratto biennale sino al 30 giugno 2028.
In carriera, dopo le due esperienze in Serie C alla guida di Lucchese e Siena, si contano ben 50 presenze in Serie B sulle panchine di Juve Stabia e Empoli, e la soddisfazione della conquista dello storico traguardo dei playoff sulla panchina dei campani nella stagione 2024/2025.

Insieme al nuovo allenatore, entreranno a far parte dello staff tecnico anche Bruno Loureiro Batista, nuovo Allenatore in Seconda; Riccardo Carbone, Match Analyst e Daniele Deoma, che sarà Coordinatore dello Staff Tecnico/Sportivo dell’area tecnica.

Di seguito la nuova composizione dello Staff Tecnico della Prima Squadra:

  • Allenatore Responsabile – Guido Pagliuca
  • Allenatore in Seconda – Bruno Loureiro Batista
  • Match Analyst – Riccardo Carbone
  • Collaboratore Tecnico – Nicholas Lazzari
  • Allenatore dei Portieri – Fabio Ronzani
  • Collaboratore Tecnico – Matteo Della Bartolomea
  • Preparatore Atletico – Michele Balloni
  • Recupero Infortunati – Ennio Belli
  • Coordinatore Staff Tecnico/Sportivo dell’Area Tecnica – Daniele Deoma

Mister Pagliuca condurrà, nella mattina di oggi, il primo allenamento”.

Foto: Sito Carrarese