Ora è anche ufficiale: Luvumbo nuovo giocatore del Maiorca

10/07/2026 | 17:47:59

Ve lo aveva raccontato dallo scorso febbraio, Zito Luvumbo è ora un nuovo giocatore del Maiorca: “Il Cagliari Calcio comunica la cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Zito Luvumbo che si trasferisce al Real Club Deportivo Mallorca in prestito sino al termine della stagione 2026/27 con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni sportive.

L’attaccante angolano, classe 2002, è approdato in Sardegna appena diciottenne, trovando inizialmente spazio in Primavera, inserito via via in prima squadra, con cui ha esordito il 5 agosto 2022, nella vittoria in Coppa Italia per 3-2 contro il Perugia. La stagione 2022/23 sarà decisiva per la sua crescita: 36 partite, 3 gol e 3 assist, uomo chiave nei playoff per la pronta risalita nella massima serie.

Nelle stagioni successive in A, in cui debutta nel pareggio (0-0) in trasferta contro il Torino il 21 agosto 2023, dà il suo contributo al raggiungimento dell’obiettivo salvezza: in due campionati e mezzo scende in campo in 68 gare, con 6 reti e 8 assist.

Da isola a isola, ha giocato l’ultima parte della scorsa stagione in prestito nel Maiorca (10 gare e 2 assist), dove ora proseguirà la sua esperienza. Buona stagione, Zito”.

foto x mallorca