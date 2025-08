Ora è anche ufficiale: Lezzerini nuovo portiere della Fiorentina

01/08/2025 | 12:40:41

La Fiorentina ha annunciato l’arrivo di Lezzerini, come anticipato da noi due giorni fa: “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Luca Lezzerini ha firmato un contratto che lo legherà al Club Viola fino al 30 giugno 2026 con opzione, a favore della Fiorentina, fino al 30 giugno 2028”. Cresciuto proprio nel Settore Giovanile dei toscani, Lezzerini fa ritorno in viola dopo 8 anni e dopo aver raccolto 6 presenze in Serie A con la maglia del Venezia e quasi 160 presenze in cadetteria tra Avellino, Venezia e Brescia.

FOTO: Sito Venezia