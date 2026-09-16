Ora è anche ufficiale: il Bologna esonera Tedesco e annuncia Palladino
16/09/2026 | 10:20:13
Il Bologna ha ufficializzato quanto anticipato da Luca Cilli già nel pomeriggio di ieri. Domenico Tedesco viene sollevato dall’incarico dopo appena quattro giornate, al suo posto arriva Raffaele Palladino. Conferme totali anche sulla durata del contratto, triennale con scadenza giugno 2029. Palladino nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento in vista dell’esordio contro il Torino, anticamera della lunga sosta.
Foto: Instagram Palladino