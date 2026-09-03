Ora è anche ufficiale: Fontanarosa lascia l’Avellino e passa all’OH Leuven

03/09/2026 | 23:27:37

L’Avellino ha ceduto in prestito Fontanarosa all’ OH Leuven dopo quanto vi abbiamo anticipato: “Alessandro Fontanarosa è un difensore centrale mancino cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Negli ultimi anni è stato ceduto in prestito a diverse squadre di Serie B. La scorsa stagione ha disputato 25 partite con l’US Avellino, totalizzando 61 presenze in Serie B. Ora Fontanarosa si appresta a giocare fuori Italia per la prima volta, in prestito annuale all’OH Leuven, con opzione di acquisto a titolo definitivo. “Eravamo ancora alla ricerca di un difensore centrale mancino e volevamo rinforzare la nostra difesa con maggiore velocità e capacità di contrasto. Con Fontanarosa abbiamo trovato un giocatore che corrisponde a questo profilo. Si è formato nell’Inter e ha scalato tutte le categorie giovanili delle nazionali italiane. Inoltre, ha già maturato una notevole esperienza in Serie B, un campionato noto per le sue qualità difensive. Siamo convinti che possa essere una vera risorsa per la nostra difesa”, ha dichiarato il direttore sportivo Gyorgy Csepregi. Anche Fontanarosa non vede l’ora di affrontare questa nuova sfida. “Questa è una nuova esperienza per me e spero un passo importante nella mia carriera. Voglio impegnarmi al massimo ogni giorno, continuare a crescere e dare tutto per la squadra. All’Inter ho avuto la possibilità di allenarmi con la prima squadra per un anno. Lì ho imparato moltissimo da giocatori di alto livello come Bastoni e Barella. Come giocatore, amo giocare con la palla tra i piedi, ma allo stesso tempo voglio anche difendere in modo aggressivo. In definitiva, la squadra viene sempre prima di tutto e cerco di mettere tutto quello che faccio in campo al servizio della squadra”.

foto x leuven