Ora è anche ufficiale: c’è il comunicato. La Cremonese esonera Marco Giampaolo

01/09/2026 | 23:07:21

Malgrado la vittoria in Coppa Italia a Parma, la Cremonese ha esonerato Marco Giampaolo. Una decisione presa a prescindere, come anticipato ieri da Luca Cilli.

Questo il comunicato del club:

“U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Marco Giampaolo.

Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona”.

Il club valuta in prima battuta Pecchia, in lista c’è anche Sottil.

Foto: sito Cremonese