Ora è anche ufficiale: Brando Moruzzi è un nuovo giocatore dell’Avellino

10/07/2026 | 12:07:01

Brando Moruzzi è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Avellino. Dopo l’interesse dei giorni scorsi, il club irpino ha chiuso anche per il terzino sinistro in prestito dalla Fiorentina. L’Avellino ha annunciato l’arrivo del classe 2004 con un comunicato sui propri canali ufficiali: “L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla Juventus F.C. , a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Brando Moruzzi. Nato a Firenze il 20 luglio 2004, l’esterno toscano è cresciuto nelle giovanili della Sangiovannese club con cui ha anche disputato un campionato di serie D, stagione 2021/2022 collezionando all’età di 17 anni 28 presenze ed un gol. Nella stagione successiva è stato acquistato dalla Juventus con cui ha disputato il campionato Primavera 1. Tra i professionisti ha indossato le maglie di Pescara ed Empoli collezionando 90 presenze, realizzando 1 gol e fornendo 13 assist ai propri compagni di squadra. Benvenuto in Irpinia Brando!”

Foto: Instagram Avellino