Ora è anche ufficiale: Pagliuca nuovo allenatore dell’Empoli

06/07/2026 | 16:43:43

Pagliuca torna sulla panchina dell’Empoli, come raccontato nei giorni scorsi da Luca Cilli. C’è il comunicato: “Empoli Football Club comunica che Guido Pagliuca sarà l’allenatore della Prima Squadra azzurra. Nato a Cecina il 17 febbraio 1976, Guido Pagliuca inizia il suo percorso in panchina nei settori giovanili di Rosignano Sei Rose e Cecina, club che nel 2007 gli affida la guida della prima squadra in Serie D. Tre anni dopo approda al Borgo a Buggiano, con cui ottiene subito la promozione tra i professionisti. In seguito guida il Gavorrano in Lega Pro, poi il Bogliasco, prima di arrivare alla Lucchese nella stagione 2013/14: anche in questo caso centra la promozione, vincendo il campionato di Serie D. Dopo le esperienze sulle panchine di Imolese, Real Forte Querceta e Ghivizzano, nell’ottobre 2019 diventa vice allenatore della Cremonese in Serie B. Il suo percorso prosegue alla guida della Pianese in Serie D, e successivamente di Lucchese e Siena in Serie C. Nell’estate del 2023 firma con la Juve Stabia, con cui conquista la promozione in Serie B e e chiude la successiva stagione in cadetteria al quinto posto, centrando i play-off. La scorsa stagione fa il suo arrivo ad Empoli”.

foto sito empoli