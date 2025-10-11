Openda, la Juventus aspetta i gol: non segna da sei mesi

11/10/2025 | 10:05:46

La Juventus aspetta le reti di Openda, il cui ultimo gol con squadra di club risale all’11 aprile. Sono infatti trascorsi sei mesi dall’ultimo sigillo a livello di club del centravanti. In quell’occasione a Wolfsburg mise la firma sul successo per 3-2 con il Lipsia. Da quel momento in poi ha preso il via una lunga fase di digiuno per il giocatore, che con la maglia della Juventus non è ancora riuscito a sbloccarsi. Anche con il Belgio le cose non vanno meglio, visto che Openda non è riuscito a sbloccarsi neanche nella sfida contro la Macedonia del Nord.

FOTO: Youtube Juventus