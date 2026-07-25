Openda, fine di un incubo: suo e della Juve. Lione al traguardo oltre un mese dopo

25/07/2026 | 18:20:49

Lois Openda è con la Juventus in Belgio, ma quella di Liegi sarà molto probabilmente l’ultima volta con la Juventus almeno per questa stagione. L’attaccante ha la valigia pronta: confermate le indiscrezioni degli ultimi giorni, l’Olympique Lione lo aspetta a partire dalla prossima settimana, operazione in prestito secco oneroso da circa 3 milioni come riporta il giornalista Fabrice Hawkinks con ingaggio a carico del club francese. Una trattativa nata lo scorso 20 giugno, oltre un mese fa, quando Footmercato aveva anticipato il forte interesse del Lione. Ci hanno provato altri club, soprattutto in Francia, ma il Lione ha mantenuto il vantaggio che aveva accumulato.

foto x juve