Openda alla Juventus, c’è anche l’annuncio dei bianconeri. I dettagli dell’affare
01/09/2025 | 22:40:06
Dopo aver comunicato di aver depositato il contratto, ecco l’annuncio della Juventus che ufficializza Luis Openda.
Si tratta di una nostra esclusiva del 23 agosto.
Questa la nota del club: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società RB Leipzig per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Ikoma-Loïs Openda, a fronte di un corrispettivo di € 3,3 milioni. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 0,8 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. L’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2025/2026. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 40,6 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori per € 1,7 milioni”.
Ufficiale | Lois Openda è un nuovo giocatore della Juventus!
Benvenuto in ⚪️⚫️
— JuventusFC (@juventusfc) September 1, 2025
Foto: X Juventus