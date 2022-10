Onana: “Non era facile vincere. Contento della mia prestazione e di quella della squadra”

Il portiere dell’Inter, André Onana, ha commentato ai canali ufficiali nerazzurri il successo sul Barcellona.

Queste le sue parole: “Come ho detto prima della partita, siamo una grande squadre a scendiamo sempre in campo per vincere. Sono contento del lavoro della squadra, non era facile. Abbiamo dato tutto, non abbiamo vinto per caso: il successo è meritato. Abbiamo vissuto un momento negativo, oggi era importante vincere e lo abbiamo fatto. Tutto il mondo Inter voleva questa vittoria, spero che questo successo ci dia la forza per andare avanti”.

Foto: twitter Inter