Olivera: “Sono qui da quasi 4 anni, ho vissuto momenti bellissimi. Conte? È un allenatore conosciuto in tutto il mondo”

23/04/2026 | 16:30:36

Il terzino del Napoli, Mathias Olivera, ha parlato ai microfoni di Radio CRC. Queste le sue parole:

“Quando ho firmato per il Napoli nel 2022 ero molto felice: tutti mi hanno accolto benissimo. Sono qui da quasi 4 anni, il tempo vola: ho vissuto momenti bellissimi. Tanti uruguaiani qui? Napoli è molto simile al Sud America, anche per quello ogni uruguaiano che è venuto si è trovato bene ed è sempre stato pronto a sudare la maglia. Cavani qui ha fatto degli anni incredibili, anche Gargano. Conte? Quando è arrivato Conte a Napoli sono stato felice: è un allenatore che tutto il mondo conosce, ha allenato tante squadre importanti, per noi era una sfida dopo l’anno del 10° posto. L’anno scorso abbiamo lottato fino alla fine, è stato emozionante. Contro il Cagliari con i gol di McTominay e Lukaku per fortuna siamo riusciti a vincere lo scudetto”.

Foto: Instagram Olivera