Olise, il Real in pressing: previsto un incontro tra il francese e il Bayern

29/06/2026 | 18:35:49

Dopo la grande stagione giocata con il Bayern Monaco, Olise è pronto a incontrare i vertici del club tedesco, come riporta As. Olise vuole chiarire ogni dubbio, sapere cosa pensano a Monaco della sua situazione, capire direttamente quanto il Bayern lo apprezzi dopo due stagioni con la maglia dei bavaresi. E in casa Bayern, sottolinea il giornale spagnolo, sanno che la volontà di Olise sarà decisiva e che può davvero succedere di tutto. Intanto il Real Madrid continua a restare alla finestra per il francese. Il Real Madrid resta su Olise, ma il giornale spagnolo precisa, tuttavia, che i Blancos non forzeranno la mano con il Bayern Monaco e aspetteranno che il giocatore si faccia avanti o prenda la prima decisione prima di mettere sul piatto un’eventuale offerta.

Foto: Instagram Bayern Monaco