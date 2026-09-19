Olanda, Xavi non convoca Weghorst e lui sbotta: “Forse sentiranno la mia mancanza”

19/09/2026 | 14:30:02

Xavi Hernandez, nuovo CT della Nazionale olandese, ha annunciato nella giornata di ieri i convocati per le sfide di Nations League contro Germania, Serbia e Grecia. Uno degli esclusi è stato Wout Weghorst, centravanti che con la Nazionale olandese è sceso in campo 53 volte, segnando 14 gol. Attualmente al Twente dopo le ultime due stagioni trascorse all’Ajax, il giocatore ha parlato così a RTV Oost: “Le preconvocazioni sono note da molto tempo e ho visto che non mi hanno incluso. Ho fatto del mio meglio nelle ultime settimane, ma non è servito. L’avevo capito. Al Mondiale avevo già la sensazione che potesse essere la mia ultima occasione. Durante il rigore tirato contro il Marocco, ho sentito che poteva essere la mia ultima palla. Non rifiuterò mai una convocazione. È un grande orgoglio giocare per il proprio paese. So di aver dimostrato il mio valore. Se ora decidono di ricoprire quel ruolo in un altro modo, è una loro decisione. Sarò sempre disponibile. Forse presto sentiranno la mia mancanza, o forse no. In tal caso, sarà un buon segno che il nostro paese stia andando molto bene e che potremmo toglierci belle soddisfazioni in futuro”.

Foto: Instagram Weghorst