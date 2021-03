ODEGAARD, LA DIMENSIONE GIUSTA E’ ALL’ARSENAL

Nel successo di ieri dell’Arsenal al Pireo nella gara contro l’Olympiacos, valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, è arrivato il primo gol tra le fila dei Gunners per Martin Odegaard. Il giovane talento ha aperto le marcature con un siluro di sinistro che ha bucato le mani a Jose Sa, estremo difensore dei greci.

Martin Odegaard nasce a Drammen, il 17 dicembre 1998, è un calciatore norvegese, centrocampista dell’Arsenal, in prestito dal Real Madrid.

E’ figlio d’arte, suo papà Hans Erik è l’attuale allenatore del Sandefjord, club di massima divisione nel suo paese in cui ha militato anche da giocatore.

Gli inizi di Martin sono allo Strømsgodset all’età di 13 anni, viene chiamato nel 2013 per dei periodi di prova ad allenarsi con Bayern Monaco e Manchester United, ma torna in patria e viene aggregato alla prima squadra del club in cui già militava. Il debutto in Eliteserien arriva a soli 15 anni e 118 giorni, rompendo tutti i record di precocità del suo Paese, anticipando di 143 giorni il detentore Zymer Bytyqi.

Alla sua seconda presenza è già titolare e nel maggio 2014 firma il suo primo contratto professionistico, sempre con lo Strømsgodset.

Dopo essere diventato il miglior Under-19 del campionato ed essersi messo in mostra con tanti assist e qualche gol, passa al Real Madrid nel gennaio del 2015.

Inizia con il Castilla, guidato a quei tempi da Zidane, ma non tarda la prima partita coi “grandi”, subentrando a Cristiano Ronaldo nel 7-3 contro il Getafe, a 16 anni e 156 giorni.

La tanta pressione sulle spalle non gli ha permesso di rendere al meglio al Real Madrid Castilla, pertanto inizia ad essere girato in prestito per crescere e fare esperienza: Heerenveen, Vitesse e Real Sociedad sono le tappe.

Al Vitesse segna 9 gol in Eredivisie, anche a San Sebastian le cose vanno più che bene diventando presto un punto fermo della squadra.

Nell’agosto scorso rientra a Madrid, ma non c’è ancora spazio per lui ed il 27 gennaio 2021 firma con l’Arsenal fino al termine della stagione.

Anche in Nazionale Odegaard rompe vari record, diventando il più giovane della storia della Norvegia a ricevere una convocazione, con il CT Hogmo è anche il più giovane a scendere in campo in occasione dell’amichevole contro gli EAU. Dal 2018 è un membro fisso della selezione Norvegese, e proprio quest’oggi, ne è diventato il Capitano.

Parliamo di un giocatore di grande tecnica ed eleganza, con una notevole visione di gioco: Martin è abile anche nel dribbling e può ricoprire sia il ruolo di trequartista che quello di mezzala, preferibilmente a destra per poter liberare il suo tiro col sinistro. È da molti considerato uno dei calciatori emergenti del calcio europeo.

All’arrivo ai Gunners sono state queste le prime parole del giovane Martin: “Sin da quando ero bambino guardavo le partite di Premier League. Penso sia il campionato più importante al mondo ed è sempre stato un sogno per me giocarci. Mi è sempre piaciuto lo stile di gioco dell’Arsenal e tutto ciò che circonda il club. È un sogno che diventa realtà sotto molti aspetti”.

Al di là delle frasi di circostanza, sembra davvero che l’aria della Premier e di un club ambizioso come l’Arsenal stia facendo bene a Odegaard, che accumula sempre più esperienza e si prepara per il grande salto.

Foto: Twitter Arsenal