Occasione sprecata per il Bologna: il calendario si complica

Dopo la sconfitta inaspettata per mano del Parma, il Bologna è chiamato a rialzare la testa. La classifica, infatti, parla chiaro e vede i rossoblù all’ottavo posto e a ben 5 punti di distanza dalla Juventus e, dunque, dall’Europa League. Un risultato inaspettato e che fa perdere agli uomini di Italiano l’opportunità di scavalcare il Milan, uscito a testa bassa per 2-1 dal match con il Torino. Proprio per questo motivo, le prossime quattro gare saranno decisive per il percorso di Castro e compagni. La prima partita, in programma per giovedì 27 febbraio, sarà proprio contro i rossoneri, mentre la seconda, di domenica 2 marzo, vedrà i rossoblù impegnati con il Cagliari. Attenzione poi all’Hellas Verona e alla Lazio che potrebbero essere due spine nel fianco. Seppur non sarà semplice, dunque, il Bologna dovrà cercare di portare a casa più punti possibili per non rischiare di rimanere indietro nella batteria delle squadre in lotta per un posto in Europa.

FOTO: Instagram Bologna