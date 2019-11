Nuytinck: “Ho avuto problemi con Tudor, felice con Gotti. Samp in difficoltà, dovremo vincere”

Bram Nuytinck, difensore dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando dell’inizio di stagione con la maglia bianconera: “Sono molto contento perché con Tudor ho passato un momento difficile, non ho giocato neanche un minuto. Non mi so spiegare il perché. Con Gotti va meglio e sono felice”.

Una retroscena molto importante, dunque, con il centrale che ha poi suonato la carica in vista della sfida, alla ripresa, contro la Sampdoria: “Ogni partita è importante, però contro di loro lo sarà ancora di più perché, come noi, sono in difficoltà e dobbiamo vincere. Dopo questa gara avremo delle sfide difficili”.

Foto: Udinese sito ufficiale